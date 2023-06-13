"CNN": اعتقال ترامب ومساعده في محكمة ميامي

أفادت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم اعتقاله في محكمة فيدرالية في ميامي وسيتم تحويله قريبًا للمحاكمة بتهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، قام نواب المشاة بحجز الرئيس السابق وأخذ نسخ إلكترونية من بصماته خلال الجلسة التي جرت يوم الثلاثاء.

تم اعتقال مساعد ترامب وزميله في الدفاع، والتا نوتا، وتم أخذ بصماته وإجراء الإجراءات اللازمة.

وتتصاعد المخاطر القانونية المتعلقة بالتهم الجنائية في قضية الوثائق السرية التي تديرها وزارة العدل الأمريكية، وهذا يضع الرئيس السابق تحت خطر قانوني في سباق الترشح لانتخابات الحزب الجمهوري لعام 2024.

تم توجيه اتهامات إلى مساعد ترامب المقرب، والت نوتا، في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، والتي تتهم الرجلين بالمشاركة في مؤامرة لعرقلة التحقيق الفيدرالي. وسيظهر نوتا أيضًا في المحكمة.

غادر ترامب منتجع دورال في موكبه الرئاسي، اليوم الثلاثاء، برفقة نوتا الذي كان يسافر في سيارة منفصلة. وعندما صعد إلى سيارته، سأله أحد المارة عن كيفية شعوره. أجاب ترامب بـ"رائع" وألوح بيده.

على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر ترامب قبل التوجه إلى المحكمة أنه «أحد أكثر الأيام حزنًا في تاريخ بلدنا، نحن أمة في تراجع!!!».