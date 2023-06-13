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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصفدي يؤكد لوزير خارجية أوكرانيا موقف الأردن المبدئي الداعي إلى حل الأزمة

وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، جرى خلاله بحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وأكد الوزيران، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين، واستمرار بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وخصوصًا في مجال الأمن الاقتصادي.

وأكد الصفدي، موقف الأردن المبدئي الداعي إلى حل الأزمة الأوكرانية، واحترام سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها انسجامًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وسلامتها الإقليمية.

وبحث الوزيران، جهود مجموعة الاتصال العربية التي شكلتها جامعة الدول العربية للإسهام في جهود حل الأزمة، والتي تضم الأردن في عضويتها، وكانت التقت وزير الخارجية الأوكراني في وارسو، ووزير الخارجية الروسي في موسكو، في أبريل من العام الماضي.

وثمّن وزير الخارجية الأوكراني، موقف الأردن المبدئي والمساعدات الإنسانية التي قدمها الأردن لأوكرانيا.

الأردن أيمن الصفدي دميترو كوليبا