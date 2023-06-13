جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: نسعى لتشجيع الاستثمار الصناعى وتنفيذ خطة زيادة الصادرات

أكد محمد هنو، رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، أن محتمع رجال الاعمال المصري يلمس ما تقوم به الدولة من تيسيرات و حوافز للمستثمرين و تذليل كافة العقبات و التحديات التي تواجه عملهم .

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية ، على رأس وفد من قيادات الهيئة ، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

أضاف رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية، أن ما شهده أعضاء الجمعية خلال عرض رئيس الهيئة في الاجتماع والأسلوب العلمى الذي تتبعه الهيئة في التطوير والتيسير على المستثمرين وأساليبها الحديثة في حل التحديات يبعث رسائل طمأنة وتفاؤل لرجال الأعمال بمستقبل الصناعة في مصر ويزيل حالة التشاؤم التى فرضتها الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية وعواقبها السلبية ، بما لمسه الأعضاء من خلال فريق عمل الهيئة وقيادتها من تغييرات إيجابية في الفكر وتبنى رؤى جديدة ترتكز على مصالح الصناع ومشاكلهم الحقيقية.

وصرح محمد هنو ، خلال اللقاء اليوم ، ان جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، كما تسعى إلى تنفيذ مخطط الدولة فى زيادة الصادرات، ودعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة وتدير أحد أكثر مشاريع التمويل الأصغر نجاحًا في الدولة،

وأوضح رئيس الجمعية، أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين الصناعيين ، و المستثمرين في كافة المجالات الاخري.