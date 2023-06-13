وزارة العمل: دورة تدريبية في مجال صناعة العطور.. وندوة للتوعية عن الصحة بالإسكندرية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بشأن تنظيم دورة تدريبية في مجال صناعة العطور بمركز تدريب مهني محرم بك ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية ioi ، لـ 15 متدربا ومتدربة في إطار البرتوكول بين وزارة العمل والمؤسسة.

كما شاركت المديرية في ندوة التوعية التي تم تنظيمها في المعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية حول الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى بحتاجها سوق العمل، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم والمزايا المتوفرة ، وكذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، الانتهاء من الدورة التدريبية بمقر مركز تدريب مهني محرم بك ، علي اساسيات صناعة العطور وخطوات التركيب والتركيز ومراحل التعتيق ، والادوات المستخدمة لصناعة العطور ، وتم التطبيق العملي اثناء المحاضرات بالخطوات كيفية تركيب البرفيوم ، وكيفية تسويق منتجات العطور.وذلك تمهيداً للبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وذلك تحت اشراف ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني ، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك ، والدكتور روماني نزيه خبير دولي معتمد في صناعة العطور ومستحضرات التجميل .

وعلى جانب آخر ، اضاف وكيل المديرية المشاركة فى اعمال ندوة التوعية التي اقيمت بالمعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية ، بعنوان الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges ، وذلك بمقر المعهد العالي للصحة العامة وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة المعنيه وطب الصناعات وبيئة العمل ، والقت فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة بعنوان "دور وزارة العمل ،والقاء الضوء على قانون العمل" ، وذلك لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وفق احكام القانون.

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