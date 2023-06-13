جولات مكوكية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير امتحانات نهاية العام.. صور

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية بكليات الجامعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، حيث شملت جولة رئيس الجامعة كليات الألسن، والسياحة والفنادق، والحاسبات والمعلومات، والآثار، والفنون الجميلة، وكان في استقباله عمداء ووكلاء الكليات.

بدأ رئيس جامعة الأقصر، جولته بتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان في استقباله الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ثم تابع جولته بكلية الألسن، كما تفقد لجان امتحانات كلية السياحة والفنادق، برفقة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد الكلية، ثم توجه إلى كلية الآثار برفقة الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، وكلية الفنون الجميلة برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد الكلية.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على حسن سير وتنظيم أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومستوى الأسئلة، كما استمع منهم حول سير أعمال اللجان، ومدى توفير احتياجاتهم؛ للتيسير عليهم.

كما اطمأن على عدم وجود أية شكاوى من الطلاب، مثنيًا على التزام الطلاب بكافة التوجيهات، والإرشادات الخاصة بدخول قاعات الامتحانات، منذ انطلاقها، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، بما يسهم في أدائهم الامتحانات في سهولة ويسر.

وفي نفس السياق، تابع رئيس الجامعة أعمال التصحيح بالكنترولات، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة عالية، وفاعلية، وذلك بالتوازي مع أعمال الامتحانات؛ لسرعة إعلان النتائج.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، أن الامتحانات تقام وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مشيراً إلى إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالاستعدادات اللازمة التي اتخذتها إدارة الكليات قبيل بدء الامتحانات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب، حيث وجه رئيس الجامعة الشكر لكافة القائمين على رأس العمل بكل كلية، على الجهود المبذولة في أعمال الامتحانات وحسن سيرها وإدارتها بمستوى متميز من الدقة، والكفاءة.

فيما أشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد الكلية إلى أن إدارة الكلية وكافة العاملين بها لا يدخرون جهدًا في سبيل تقديم جميع التسهيلات لأبنائنا الطلاب، بما يساعدهم على التميز والإنجاز، فضلًا عن تذليل العقبات التي قد تواجههم.

الامتحانات (1)

الامتحانات (2)

الامتحانات (3)

الامتحانات (4)

الامتحانات (5)

الامتحانات (6)

الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات (1)

الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات (2)

الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات (3)

الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات (4)

الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات (5)

الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (1)

الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (2)

الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (3)

الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (4)

الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (5)

امتحانات كلية الألسن (1)

امتحانات كلية الألسن (2)

امتحانات كلية الألسن (3)

امتحانات كلية الألسن (4)

امتحانات كلية الألسن (5)