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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السعودي العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع نظيرة السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي "الباسيفيك" الصغيرة النامية بالرياض العلاقات الأخوية الراسخة والوشائج الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

وذكرت الخارجية الكويتية أمس الاثنين أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة نحو تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في إطار الإستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها دعم استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات محل الإهتمام المشترك في ذات السياق دعما وتعزيزا للمسيرة التاريخية الخالدة التي تربط البلدين وتنفيذا لرؤي وتطلعات قيادتيهما الحكيمتين وتحقيقا لطموحات شعبيهما الشقيقين.

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