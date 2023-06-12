زاهي حواس: حملات الأفروسنتريك ستنتهي ومزاعمهم عن الحضارة المصرية أكاذيب وتضليل

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، أنه خلال الفترة الماضية شاهد مجموعات الافروسنتريك يحملون لافتات ضخمة عن الحضارة المصرية وأنها حضارة سوداء، وهذا تضليل، لافتا إلى أن مجموعات الافروسنتريك يجمعون التوقيعات ضده وضد حصوله على الدكتوراه.

وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث من الافروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الافروسنتريك تضليل وكاذبة، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

وتابع: "مقولات أن الأهرامات بناها اليهود أكاذيب وانتهت، ولا يجب أن يكون هناك أي قلق من ما يحدث من قبل الافروسنتريك"، مشيرًا إلى أنه صنع فيلم موازي لـ"كيلوباترا" نتفلكس وكان وثائقي ايضًا، موضحًا أنه تم مشاهدته أكثر من فيلم نتفليكس، متابعًا: "منصة "نتفلكس" تعرض أي فيلم سواء كان جيد أو سئ، ولابد أن يتم التوجه لصناعة الأفلام وعرضها على منصة "نتفلكس".