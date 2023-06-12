إحالة أوراق 7 أشخاص لمفتي الجمهورية بتهمة قتل طفل في الإسماعيلية

أمرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 7 أشخاص إلي مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت في الإسماعيلية خلال في شهر سبتمبر عام 2022.



وقضت المحكمة بإحالة أوراق كلًا من المتهم الاول صالح محمد صالح عبد الجواد وأحمد سمير محمد عطوة وهشام اسماعيل محمد أبو العباس وباسل ابراهيم عربي وثابت محمد ثابت وبلال اسماعيل إبراهيم وأحمد محمد حسان إلي مفتي الجمهورية.



وبحسب أمر الإحالة فإن المتهمين السبع مشتركين مع 3 آخرين وهم يوسف عبد الغفار محمود وعمر الرفاعي علي وأحمد سعد متولي، في قتل المجني عليه الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش، بعياريين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة في أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلي ان سقط مضرجًا بدمائه حتي فاضت روحه.



واستند أمر الإحالة إلي تحريات المباحث الجنائية بتوصلها إلي صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، اثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والاخير والمجني عليه فأحضرو أسلحة نارية وبيضاء.



وقال أمر الإحالة ان المجني عليه حاول الاختباء داخل إحدي الصديليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم إلا انهم حطمو الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه مما أدي إلي وفاته.