الزمالك: مصطفي شلبي مستمر مع الفريق بالموسم الجديد

نال مصطفي شلبي لاعب الزمالك، ثقة إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الكولومبي أوسوريو وذلك بعد ظهوره بمستوي مميز في المباريات الأخيرة من الناحية البدنية والفنية.

وقال مصدر بالنادي لـ"البوابة نيوز"، أنه كان هناك غضب شديد من قبل إدارة النادي من مستوي اللاعب في بداياته مع الزمالك، قبل أن ينجح في تقديم أوراق اعتماده ويظهر بمستوي مميز، وهو ما جعله يضمن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل وغلق باب رحيله بنهاية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

أما في الدوري هذا الموسم فيأتي الزمالك حتى الآن في المركز الرابع لجدول ترتيب المسابقة؛ وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذيها الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.