الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة ٦ أكتوبر، تمهيدًا لسؤالهم عن سبب الحادث، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأشارت التحريات أن السبب وراء الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل أثناء سيرها أمام مشروع ٦٤٥ عمارة بمدينة ٦ أكتوبر، مما أدى إلى انقلابها وإصابته و٣ آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مشروع 645 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلابها أعلى الطريق أمام مشروع 645 عمارة بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات