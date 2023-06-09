الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي في الدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري .



وبذلك يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري ، برصيد 41 نقطة، حصدها من 30 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35 هدفًا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري ، برصيد 35 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 مباراة، والهزيمة فى 12 مباراة، بعدما سجل 34 هدفًا واستقبل 37 هدفًا