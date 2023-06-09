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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي في الدوري

الاتحاد والبنك
الاتحاد والبنك
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تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري .


وبذلك يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري ، برصيد 41 نقطة، حصدها من 30 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35 هدفًا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري ، برصيد 35 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 مباراة، والهزيمة فى 12 مباراة، بعدما سجل 34 هدفًا واستقبل 37 هدفًا

الاتحاد السكندري البنك الأهلي الدوري سلبيا الجولة 31