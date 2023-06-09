أحمد وفيق: كنت بطلا لفيلم المصير وهذا رأي يوسف شاهين في تمثيلي

قال الفنان أحمد وفيق، إنه يحب يوسف شاهين منذ الصغر، موضحا: هو عبقري في الكادر والزوايا، وكان من أحلامي أن أعمل معه.



وأضاف وفيق خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة: كنت مشاركا في مسرحية مع الفنان أحمد فؤاد سليم وأحمد بدير وأحمد حلاوة وإخراج جلال الشرقاوي وهي مسرحية دستور يا أسيادنا.

وأضاف: ذهب الفنان أحمد فؤاد سليم، ليوسف شاهين وقال له عندي ولد "بيعرف يمثل كويس أوي، ويخطف ولازم تشوفه"، فأرسل يوسف شاهين، المخرج خالد يوسف وشاهد دوري في المسرحية وأعجبه، لأنني كنت أجسد دورا كوميديا، وذهب خالد إلى يوسف شاهين قال له هذا كوميديان.



وتهكم وفيق على ما قدمه مسرح مصر، قائلا: اللي بيعمله مسرح مصر حاليا كان بالنسبالي تراجيدي، لأن دوري في المسرحية كان شديد الإضحاك.



وتابع : تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم مع يوسف شاهين مرة ثانية، وقال له لازم تشوفه بيلعب كوميدي بس عنده حاجه، فجاء وشاهدني، وكان "ميت" من الضحك، وعندما شاهدني بعد نزولي من المسرح وطلب أن يسلم علي، قال لي انت جان، وعلى المسرح كنت حاجة تانية، ولا تحصر نفسك في حاجة واحدة وابقى تعال لى المكتب.

وقال وفيق: "لم أذهب له، ولم أكن جريئا وليس عندي القدرة على التواصل مع الناس وكنت رخم وخجول، وقلت لو احتاجني سيكلمني، وبالفعل كلمني أستاذ خالد يوسف وقال لي يوسف شاهين عاوزك وكان وقتها بيعملوا فيلم المصير، ورشحوني للبطولة وقام خالد النبوي بأداء الدور وهو من أهم الممثلين في الوطن العربي، ولكن حزنت.