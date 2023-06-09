نقيب الإعلاميين ينعى والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها - والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي وافتها المنية اليوم.

وتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت قد توفيت اليوم والدة دكتور مصطفى مدبولي ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.