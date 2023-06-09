إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بكفر الشيخ في انقلاب سيارة

تعرضت، سيدة وابنائها الثلاثة بينهم طفل ، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، فى إنقلاب سيارة بقرية محلة موسى التابعة لمركز كفرالشيخ ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر ، مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى المذكور ، تفيد بوصول مصابين فى حادث انقلاب سيارة ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص ، تبين إصابة كل من ، نادية نبيل محمد ، 53 سنة ، و آلاء سعد حسين ، 21سنة ، و السعيد سعد حسين ، 24 سنة ، و محمد سعد حسين ، 9 سنوات ، والجميع من قرية محلة موسى

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.