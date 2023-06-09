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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بكفر الشيخ في انقلاب سيارة

وحالتهم مستقرة

حادث أرشيفي كفرالشيخ
حادث أرشيفي كفرالشيخ
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تعرضت، سيدة وابنائها الثلاثة بينهم طفل ، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، فى إنقلاب سيارة بقرية محلة موسى التابعة لمركز كفرالشيخ ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر ، مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى المذكور ، تفيد بوصول مصابين فى حادث انقلاب سيارة ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص ، تبين إصابة كل من ، نادية نبيل محمد ، 53 سنة ، و آلاء سعد حسين ، 21سنة ، و السعيد سعد حسين ، 24 سنة ، و محمد سعد حسين ، 9 سنوات ، والجميع من قرية محلة موسى

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

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