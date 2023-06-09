ماذا تفعل إذا هاجمتك سمكة قرش؟ إليك نصائح السلامة

رغم أنه من المخيف التفكير في هذا النوع من الهجوم، إلا أنه من المهم معرفة ما يجب فعله إذا تعرضت لهجوم من قبل سمكة قرش.

وقدمت هيئة مصايد الأسماك الفيكتورية الأسترالية VFA بعض النصائح للتصرف الصحيح عند مواجهة أسماك القرش، حيث تتعرض أستراليا للعديد من الهجمات الخاصة بالقروش.

أولًا: إذا رأيت سمكة قرش

ابق هادئا

ابقها في الأفق

إذا أمكن، اخرج من الماء ببطء

ثانيًا: إذا تعرضت للهجوم

دافع عن نفسك وتجنب تمثيل أنك ميت فهذا لا يجدي.

استخدم كل ما لديك في تلك اللحظة (لوح التزلج، معدات الغوص، معدات الصيد) لتجنب استخدام يديك العاريتين لمهاجمة القرش.

إذا كان لا بد من استخدام يديك، فركز على مهاجمة العينين والأنف والخياشيم.

قم بحركات مفاجئة لتخويف القرش.

ثالثًا: بعد الهجوم

إذا تعرضت للعض، حاول إيقاف النزيف قبل ترك الماء عن طريق الضغط.

اترك الماء بأسرع ما يمكن وبهدوء.

احصل على عناية طبية فورية، مهما كانت الإصابة صغيرة.

كيف تساعد ضحية هجوم القرش؟