إصابة أحمد حجازي بقطع كامل في الرباط الصليبي

تلقت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، صدمة قوية بإعلان نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها النجم المصري أحمد حجازي، قائد الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

تعرض مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي للإصابة، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي)، ولكنه أصر على استكمال اللعب لحسم لقب البطولة رفقة زملائه، ليغيب عن مواجهة ختام المسابقة أمام الطائي.

غاب حجازي عن لقاء الجولة الأخيرة للعميد في ملعب الجوهرة المشعة بسبب الإصابة، واكتفى بالتواجد في المدرجات رفقة أعضاء مجلس الإدارة ثم دخل لأرضية الملعب لاستلام كأس البطولة.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن الفحوصات المبدئية التي خضع لها أحمد حجازي في الساعات الماضية، أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأكدت الصحيفة، أن حجازي سيجري فحوصات نهائية؛ للتأكد قبل الخضوع لعملية جراحية للتعافي.

كانت بعض التقارير السعودية، أشارت إلى إمكانية تعاقد نادي اتحاد جدة مع مدافع بديل خلال الفترة المقبلة، حال ثبوت إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع اتحاد جدة السعودي حتى صيف 2026، كما أنه نجح في التواجد في التشكيل المثالي لدوري روشن (الدوري السعودي) بالموسم المنتهي، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال الموسم رفقة العميد في رحلة استعادة اللقب الذي غاب لسنوات.