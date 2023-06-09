صفقة انتقال «كانتي» لـ«الاتحاد» السعودي في طريقها للفشل

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بأن صفقة انتقال الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي تعطلت، بالرغم من وجود تأكيدات خلال الفترة الأخيرة بانتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.

واقترب نادي اتحاد جدة من حسم صفقة كانتي براتب خرافي، بعد نجاح العميد في ضم مواطنه كريم بنزيما بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد نجولو كانتي مع تشيلسي بنهاية موسم 2022-2023 المنقضي، ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأوضحت قناة «أبو ظبي» الرياضية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن صفقة انضمام كانتي إلى فريق الاتحاد السعودي تعطلت؛ بسبب حدوث أزمة في الفحص الطبي الخاص باللاعب.

كما أكدت وكالة «فرانس برس» الفرنسية، أن كانتي وقع اتفاقًا ملزمًا وليس عقدا نهائيًا مع اتحاد جدة، ولكن يراجع النادي السعودي نتيجة الفحص الطبي، حيث إن اللاعب الفرنسي لديه تاريخ طويل من الإصابات، لذا يريد مسؤولو العميد توخي الحذر في هذه الصفقة قبل توقيع العقود بالراتب الضخم.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، أن قيمة العرض السعودي لبطل العالم 2018 نجولو كانتي، وصل إلى 100 مليون يورو، وذلك بعقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.