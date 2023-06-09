شركة بني سويف : قطع وضعف المياه عن قرى طنسا بني مالو لتطهير محطة البرانقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقررقطع المياه عن قرى مجلس قروي طنسا بني مالو مركز ببا، وذلك غدا السبت 10 يونيو الجاري ، لمدة 12 ساعة ، اعتباراً من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، بسبب القيام بأعمال تطهير مجطة مياه البرانقة.

وتعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.