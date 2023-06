نتفيلكس تطرح 6 أعمال رومانسية كورية في 2023

أفادت منصة نتفليكس أنه من المقرر عرض 6 أعمال فنية رومانسية كورية، خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2023.

من بين هذه الأعمال، مسلسل "See You in my 19th Life" ، "أراك في حياتي التاسعة عشر" ، وتدور أحداثه عن دراما رومانسية لامرأة يمكنها أن تتذكر حياتها الماضية من خلال التناسخ منذ ألف عام، ومن المقرر عرضه على المنصة 17 يونيو الجاري، وفي اليوم نفسه ، سيبدأ بث مسلسل "King the Land" ، ملك الأرض، وهو دراما كوميدية رومانسية.



وفي يوم 12 أغسطس الجمهور على موعد مع مسلسل "Behind Your Touch" "خلف لمساتك" ، وهو مسلسل درامي كوري مؤلف من 16 حلقة، سيتم إصدار حلقتين في الأسبوع، على أن تبث الحلقة الأخيرة يوم 1 أكتوبر 2023، بطولة لي مين كي، هان جي مين، بالإضافة إلى مسلسلات "Destined With You" ، مقدر معك و"A Time Called You" ، زمانك يناديك ، و"Doona" دونا، وهي دراما رومانسية، تدور حول طالب جامعي يخوض معيشة الحياة والدراسة، بينما يحاول التأقلم مع ورطة مميزة من نوعها فهو يعيش مع شابة جميلة كانت نجمة لامعة في عالم موسيقى البوب الكوري، بطولة باي سوزي،يانج سي جونج.

أشارت نتفليكس إلى زيادة كبيرة في نسب المشاهدة عالميا لأعمالها الكورية الرومانسية، بين عامي 2018 و2022، حيث استقطبت تلك الأعمال أكثر من 90٪ من المشاهدات من خارج كوريا الجنوبية في عام 2022 وحده.

أكد دون كانج، نائب رئيس محتوى منصة نتفليكس، في كوريا الجنوبية، أن القصص الرومانسية تقدم لمحات عن الجوانب المتميزة للثقافة الكورية، حسب ما ورد في مجلة فارايتي.