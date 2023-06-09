ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: نرحب بأى مبادرة تدفع روسيا للانخراط فى المفاوضات

حرب روسيا
حرب روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت إليزابيث ستكني، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بأي مبادرة تجعل روسيا تنخرط في المفاوضات، متابعة: "إذا توقفت روسيا عن القتال فلن تكون هناك حرب، أما إذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها فلن تكون هناك أوكرانيا"

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ندعم كل الجهود سواء من جانب الصين أو أي دولة مستعدة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما احتاج الأمر".

وعن الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة في دعمها السخي لأوكرانيا قالت: “نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في المعركة، أمريكا فعلت كل ما في وسعها لمحاولة تقليل التصعيد الروسي".

وتابعت: "نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة، وأن تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يأتي الوقت".

المفاوضات الخارجية الأمريكية التصعيد الروسي متحدث الخارجية الأمريكية دعم أوكرانيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية القاهرة الاخبارية الصين