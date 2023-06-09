الخارجية الأمريكية: نرحب بأى مبادرة تدفع روسيا للانخراط فى المفاوضات

قالت إليزابيث ستكني، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بأي مبادرة تجعل روسيا تنخرط في المفاوضات، متابعة: "إذا توقفت روسيا عن القتال فلن تكون هناك حرب، أما إذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها فلن تكون هناك أوكرانيا"

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ندعم كل الجهود سواء من جانب الصين أو أي دولة مستعدة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما احتاج الأمر".

وعن الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة في دعمها السخي لأوكرانيا قالت: “نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في المعركة، أمريكا فعلت كل ما في وسعها لمحاولة تقليل التصعيد الروسي".

وتابعت: "نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة، وأن تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يأتي الوقت".