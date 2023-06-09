محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح الكسر فى أحد خطوط المياه القديمة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة صابر حسين، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل مع مشكلة إنقطاع مياه الشرب بمنطقة الوزان بقرية عنيبة من خلال إصلاح الكسر فى أحد خطوط مياه الشرب القديمة، مع القيام بالدفع بسيارات المياه من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب ، والمراكز المجاورة لتوفير المياه للأهالى المقيمين بالمنطقة لتلبية إحتياجاتهم على الوجه الأكمل ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح بشكل كامل .

جاء ذلك فى إطار تفاعله المباشر مع المشاكل والمطالب والإحتياجات الجماهيرية .

ومن جانبه أوضح صابر حسين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم إصلاح مشكلة إنقطاع المياه التى جاءت نتيجة حدوث كسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة توشكى الداعمة لشبكة مياه عنيبة ، ومع إنخفاض مياه الشرب القادمة من محطة فطيرة ، وبالتالى رافع وادى العرب الداعم لشبكة مياه عنيبة ، والذى كان يعمل بنصف طاقته بوحدة واحدة فقط ، وتم حل هذه المشكلة أيضاً ، وزيادة ضخ المياه لشبكة مياه عنيبة .

ولفت إلى أنه عقب تنفيذ هذه الإصلاحات وإرتفاع الضغوط بالشبكة فقد حدث كسر فى أحد الخطوط القديمة ، وبناءاً عليه فقد تم غلق المحبس الرئيسى المغذى لمنطقة عنيبة والوزان ، وتقوم الأجهزة المعنية حالياً بتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر ، لإعادة ضخ وتشغيل مياه الشرب لعنيبة والوزان بشكل كامل .

وأشار رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأن منطقة الوزان تعتبر أعلى نقطة ، وجارى إحلال الخطوط القديمة بالخطوط البلاستيك الجديدة بها وذلك نظراً لوجود خطين مياه يعملان فى نفس التوقيت مما يؤدى إلى ضعف وصول المياه ، وخاصة فى ظل ضغط الإستهلاك الحالى .

IMG-20230609-WA0017