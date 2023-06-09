فرقة أبنوب المسرحية تختتم تقديم العرض المسرحي "سينما 30 "

اختتمت فرقة أبنوب المسرحية تقديم العرض المسرحي " سينما ٣٠ " ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

العرض المسرحي " سينما ٣٠ " لفرقة أبنوب المسرحية من خلال بيت ثقافة أبنوب ، تأليف الدكتور محمود جمال الحديني اشعار وألحان مصطفى غانم ومحمد الأمير موسيقى الفنان روماني زاخر ومن ديكور وملابس فاطمة فاخر مساعدين الإخراج اشرف محمد ومحمود سيد وزلفي محمد العرض من إخراج أحمد عبد الباسط.

العرض المسرحي يقدمه مجموعة من مبدعي شباب المسرح وهم أشرف بدوي ، غانم صبره ، محمود سيد ، مصطفى غانم ، مارينا هاني ، مصطفى عبد البصير ، لمياء عمرو ، أحمد الأمير، محمود سيد، محمد عرفات، محمد ضيف، حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث العرض عن فكرة العرض حول مجموعة من الفلاحين قرر مخرج سينمائي أن يساعدهم عن التعبير عن ما بداخلهم وعن مشاعرهم من خلال فيلم روائي وخلال تصوير الفيلم أنهم تأثروا بالأحداث بدأوا يعبروا عن احساسهم دون أن يشعروا وتتوالى الأحداث في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي كوميدي.