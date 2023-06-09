حريق هائل يلتهم محتويات شقة في البحيرة.. صور

أصيب شخصان بالاختناق بحريق هائل بشقة بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد نشوب حريق داخل الطابق الثاني بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة شرطة المركز.

وأسفر عن حريق محتويات المنزل ووقوع إصابات بشرية وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحرق محتويات المنزل بالكامل كما أسفر الحريق عن إصابة كل من " أحمد منصور سعيد، 5 سنوات، مقيم قرية كفر الحناوي، صلاح سعيد عبدالحميد، 35 سنة، مصاب بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.