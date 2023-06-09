الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة العاصفة الترابية والرملية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من فترة المساء اليوم سيكون بها تحسن كبير في الأحوال الجوية، ومن غدًا السبت سيكون هناك مزيد من التحسن والاستقرار.

وأضافت منار، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تعود لـ المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وسرعات الرياح سيكون بها اعتدال.

ولفتت إلى أن الأمطار ستختفي، وستنتهي موجة العاصفة الترابية والرملية، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية خلال هذه الفترة بسبب التقلبات الجوية الحادة و السريعة، وأن الجميع عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول المياه.

