القصير: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 4 مليون و118 ألف و 871 طن من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023 بزيادة قدرها 606 ألف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 مليون و512 ألف و 569 .

وذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 845 ألف 989 طن، بالإضافة إلي تصدير 786 ألف 468 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألف و729 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و 169 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألف و 791 طن، بينما احتلت صادرات مصر من العنب على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 الف و556 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 43 الف و528 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 الف و 116 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و 662 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9478 طن، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3520 طن.