ضبط 300 طن قمح محلي تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، حملات تموينية بمركزى شبراخيت وكفر الدوار، لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 300 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.