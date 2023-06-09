استقبال رئيس موريتانيا وزيارة أنجولا وزامبيا وموزمبيق يتصدران نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط مكثف، إذ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مع تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية لا سيما فى السودان.

‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفى ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية فى الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

رئيس موريتانيا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار القاهرة الدولى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر فى العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتانى فى هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين فى جميع المجالات.

الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات



كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمى فى الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أعماله وأنشطته، فى ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص فى هذا المجال، ومشيراً إلى اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر فى هذا الصدد.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية للتوسع فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر، وكذا الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة فى توفير خدمات التعهيد.

كما اطلع الرئيس على تطورات العمل الجارى للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولى، على النحو الذى يسهم فى زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس "عثمان غزالى" رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، والرئيس الجنوب إفريقى "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالى "ماكى سال"، والرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى"، والرئيس الزامبى "هاكايندى هيتشيليما".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لإفريقيا مصلحة أكيدة فى العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولى، فضلاً عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولى.

وقد أعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية فى تسوية النزاع الروسى الأوكرانى، فى ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التى تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما فى إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التى تعد الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.

رئيس وزراء إسرائيل

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذى شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذى أدى إلى وفيات فى أفراد تأمين الحدود.

وقد أكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلى أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق فى سياق العلاقات الثنائية، والسعى لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى بالقاهرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر بها 105 ملايين شخص ونحتاج لمضاعفة عدد الأسرة والمستشفيات، وهى اكتسبت خبرات كبيرة فى المجال الصحى خلال الفترة الماضية.

جولة أفريقية

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة خارجية أفريقية شملت زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس فى منطقة الجنوب الإفريقى تأتى فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الإفريقية فى السياسة الخارجية المصرية.

رئيس أنجولا

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولى "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وذلك فى إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.

وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "چواو لورينسو" رحب بزيارة الرئيس إلى أنجولا، معرباً عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصرى، ومثمناً الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقى المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الإفريقى.

رئيس زامبيا

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع "هاكيندى هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، خلال زيارة الرئيس لزامبيا التى يشارك فيها أيضاً فى قمة تجمع الكوميسا.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "هيتشيليما" رحب بزيارة الرئيس إلى لوساكا، مشيداً بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا خلال الفترة الماضية، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التى تواجه إفريقيا، خاصةً فى ظل الدور المصرى الرائد تحت قيادة الرئيس على الصعيد الإفريقى، وجهودها فى دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

من جانبه؛ أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجارى، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء فى زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية، معرباً عن خالص تمنياته لشقيقه الرئيس "هتيشيليما" بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا ومواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخله خلال الفترة المقبلة.

قمة الكوميسا

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الزامبية لوساكا فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، وذلك بحضور لفيف من رؤساء وممثلى الدول الإفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن قمة لوساكا شهدت قيام الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبى "هاكيندى هيتشيليما"، وتولى مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات التى تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة فى التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، فضلاً عن الدور المصرى الممتد فى تعزيز جهود العمل الإفريقى المشترك، خاصةً ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادى بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.

رئيس مالاوي

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوى، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بشقيقتها مالاوى، مشيداً فى هذا الصدد بدور مالاوى الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقى، ومشيراً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجارى وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

من جانبه؛ ثمن الرئيس المالاوى التطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى، معرباً عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقى المشترك، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات التنموية والفنية.

رئيس كينيا

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس أشاد بالدور الحيوى لكينيا فى تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصةً على صعيد التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية.

من جانبه؛ أكد الرئيس "روتو" عمق العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات، خاصةً فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر على الصعيد الإقليمى، مشيراً فى هذا الصدد إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، ومشيداً فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى كينيا ومساهمتها فى جهود التنمية.