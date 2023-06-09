انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مستشفى مصر الدولي بالدقي

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخزن بمستشفى مصر الدولي بالدقي، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اشتعاله وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

المخزن اشتعل

وأفاد تقرير المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، أنه نشب في بعض المخلفات والمواد الجافة والمنظفات الموجودة بمخزن المستشفى، ورجال الحماية المدنية تمكنوا من منع امتداده.

وأشارت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى مصر الدولى بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.