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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. جنازة عسكرية للشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمسقط رأسه بمركز طما

جانب من الجنازة العسكرية
جانب من الجنازة العسكرية
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أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور مراسم الجنازة العسكرية للشهيد الرائد " مصطفى عبد الرازق " معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، وذلك بمسقط رأسه بمركز طما،  والذي استشهد اليوم أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون.

حضر مراسم الجنازة العسكرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط والمئات من أهالي مركز طما.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج قد نعيا بمزيد من الحزن والأسى،، الشهيد الرائد مصطفي عبدالرازق، مقدمين العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، وكان الرائد مصطفي عبدالرازق قد استشهد اليوم في اشتباكات مع خارجين عن القانون حيث توفي متأثرا بإصابته اثناء اداء واجبه الوطني.

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الجنازة العسكرية طما