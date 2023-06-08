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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بالدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

جاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

 

 خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات.

 

 خط الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا، أحمد مدبولي.

 

 خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، فراس شواط.

 

يجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي كل من:

 محمد كوكو- أحمد محسن- عصام صبحي- محمد نصر- عماد حمدي- محمد مخلوف- محمود الشبراوي- عمر الساعي- أبوبكر حمزة.

حمزة الجمل طلائع الجيش استاد الإسماعيلية الجولة الـ 31 ببطولة الدوري