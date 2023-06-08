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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زيادة أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

ارشيفية
ارشيفية
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سجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو. وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في أبريل فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يحجم المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

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