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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحدث ظهور للفنانة مايان السيد عبر إنستجرام.. صور

مايان السيد
مايان السيد
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نشرت الفنانة مايان السيد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صور لها تشارك بها جمهورها.


وظهرت مايان من خلال الصور بإطلالات مختلفة من أمام برج إيڤل بفرنسا، ومن داخل السيارة وأثناء التجول بشوارع فرنسا أمام معالم البلد.

شاركت مايان فى رمضان الماضى بمسلسل "١٠٠٠ حمدالله على السلامه" بطولة الفنانة يسرا، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف محمود ذو الفقار والإخراج عمرو صلاح.

يشار أن الفنانة مايان السيد شاركت أيضًا الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" لنفس الموسم الرمضانى، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، محمد سلام، مايان السيد، هالة فاخر، سامى مغاورى، بيومى فؤاد، والإخراج إسلام خيرى.

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IMG_20230608_170444
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