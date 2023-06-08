«الشراء الموحد»: إطلاق أكاديمية علمية لدعم وتدريب الكوادر الطبية على تصنيع الأدوية الحيوية

اعلنت هيئة الشراء الموحد والامداد الطبى ، اليوم الخميس ، عن توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء أكاديمية جينفاكس لإعداد الكوادر الطبية والعلمية من الشباب وصقل مهاراتهم للنهوض بصناعة اللقاحات في مصر، لتمثل أول منظومة تصنيعية وأكاديمية علمية متكاملة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فـخـامـة الـرئـيـس عـبـد الـفـتـاح السيسي بـضـرورة دعم المنظومة الصحية وتوطين صناعة اللقاحات تماشياً مع رؤية مصر 2030.



‎وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وذلك خلال الفترة من 6- 9 يونيو 2023 ، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، و الدكتورة نيبال دهبة ، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات.

قام بتوقيع البروتوكول الوزير اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد والاستاذ ادم الضبع رئيس مجلس إدارة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات.

وبموجب بروتوكول التعاون ستتكفل ألاكاديمية بإيفاد ما بين 200 – 300 مرشحاً للخارج لتلقي أحدث الدورات والبرامج التدريبية في أكبر الجامعات والمنظمات المتخصصة في تعليم وتطوير صناعة اللقاحات، ونقل هذه الخبرات العالمية إلى طلاب الجامعات المصرية، والأطباء العاملين في مجال الصناعات الدوائية بالقطاعين الحكومي والخاص، وإعداد فريق طبي متخصص في صناعة اللقاحات.



‎من جانبه اوضح اللواء بهاء ذيدان ، ان الهدف من بروتوكول التعاون هو دفع الجهود المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية والعمل اللى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي وجميع الأنشطة المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية، وكذلك العمل على إعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة مستجداته لتحقيق ميزة تنافسية في هذا المجال وتحقيق رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية.



‎اوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية : ‎"إن الهيئة حريصة على توطين صناعة اللقاحات في مصر والتعاون مع كافة الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وأن التعاون مع شركة جينيكس يمثل خطوة كبيرة على طريق تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير اللقاحات، وذلك من خلال إنشاء منظومة علمية وتصنيعية متكاملة"، مؤكداً أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها الوصول العادل لمنتجات التكنولوجية الطبية والصحية من خلال إجراء التقييم التكنولوجي المبني علي أسس علمية، ولذلك فإن إنشاء مثل هذه المنظومة المتكاملة يعد أحد أكبر أهداف الهيئة".

وأضاف: “نحرص على دعم القطاع الطبي في مصر وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال توطين صناعة الأدوية البيولوجية ومن ضمنها اللقاحات، خاصة وأن جهود توطين صناعة اللقاحات تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية للدولة، ونتعاون في سبيل ذلك مع كافة الجهات الوطنية والعالمية لنضمن أن معامل الأمان والفعالية على أعلى مستوى، ونحن على ثقة بأن أكاديمية جينفاكس ستكون صرحاً علمياً بارزاً لإعداد الكوادر العلمية المؤثرة في هذا المجال”.

من جانبها، أعربت الدكتورة نيبال دهبة، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الشراء الموحد. وقالت: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة جدا ستساهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً من خلال اللقاحات، لذلك كان بناء أكاديمية ومنظومة علمية متكاملة تخدم شتي التخصصات التي لا تزال تحتاج إلى وجود متخصصين علميين بمصر كان أمراً حاسماً لابد منه". واشارت إلى أن شركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات تستثمر نحو مائة وخمسون مليون دولار أمريكي في إنشاء أكاديمية جينفاكس ومـصـنـع لـلـمـسـتـحـضـرات الـحـيـويـة والـلـقـاحـات، وهو ما يمثل ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في أهم المشروعات الحيوية التي تساهم في وضع مصر ضمن قائمة الدول المصدرة لمنتجات حيوية تمس الأمن القومي كاللقاحات، حيث تهدف الاكاديمية إلى تكوين منظومة تدريبية وتصنيعية على نهج متكامل، وخلق جيل جديد من العلماء وتدريب كوادر طبية وعلمية من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة في مجال إنتاج اللقاحات".

وأوضحت، أن تصنيع اللقاحات يمثل مستقبل العالم الطبي، وأن مصر تمتلك فرص كبيرة وهائلة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، وأن شركة جينيكس تسعى دائماً إلى نقل الخبرات العالمية وأحدث نتائج الدراسات الاستقصائية إلى مصر، وتوفير أعلى مستويات الموارد التكنولوجية مع تقديم نخبة من العلماء لدعم قطاع الصناعات الدوائية في مصر، لذلك حرصنا على إنشاء هذا الكيان لتفعيل دورنا بالقطاع وتعزيز صناعة اللقاحات والأدوية بمصر والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعداد كوادر طبية جاهزة لتبني ملف اللقاحات. الاكاديمية تعتبر جزء لا يتجزء من مصنع جينفاكس اكبر مصنع لتصنيع جميع انواع الامصال دورة تصنيعية كاملة و الذى سيكون بمثابة صرح علمى لتغطية احتياجات مصر و جزء من احتياجات افريقي.