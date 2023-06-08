السياحة تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon 2023 الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 6 وحتى 9 يونيو الجاري بمركز المنارة الدولي للمؤاتمرات بالقاهرة، وبمشاركة متميزة من العديد من الدول الأفريقية والمصرية المهتمة بالمجال الطبى والعلمى.



من جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناح مزود بالمواد الدعائية وشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالإمكانيات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يلقي الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعًا في المجال الطبي بالقارة الأفريقية.