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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة لـ32 حالة تعد بإدفو و 16 حالة بدراو وبدء أعمال التشجير بقرية غرب أسوان

بناءاً على تعليمات محافظ أسوان

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تبذل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودا متواصلة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 32 حالة تعدى بمساحة 212 م2، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، والعاملين بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 10حالات للتعدى على أراضى زراعية بمساحة 1855 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5700 م2 بنطاق قرية بنبان ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بالبدء فى عملية التشجير بشوارع قرية غرب أسوان برئاسة محمد محمود ، والتى تم إستلامها ضمن 5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة ، ويتم توزيعها بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 175 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بمنطقة الشيخ تاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى للمدينة ، وكذا طريق الكورنيش حتى مرسى العبارات ، فضلاً عن رفع المخلفات الزراعية على جانبي الطريق للظهر بالمظهر الجمالى المشرف .

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ازالة التعديات رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أخبار محافظة أسوان اشرف عطية