اليوم.. بعثة الأهلي تسافر إلى المغرب لمواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المغرب مساء اليوم الخميس بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يختتم فريق الأهلى التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر الي المغرب.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي كلف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

وحرص حسام غالي على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين من خلال التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة المتواجدون في المغرب للترتيب للبعثة.

الخطيب يرافق بعثة الأهلي إلى المغرب

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى المغرب عصر الخميس؛ لملاقاة الوداد المغربي.

ويأتي سفر محمود الخطيب لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير.