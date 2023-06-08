«QNB الأهلي» يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى «الناس» لدعم القطاع الصحي

وقع QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية "مستشفى الناس"، وذلك انطلاقا من دوره الرائد في دعم المسؤولية المجتمعية بكافة قطاعاتها وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحديدا في القطاع الصحي.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وقام كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBالأهلي، وأيمن ممدوح محمد عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء مؤسسة الجود بتوقيع بروتوكول التعاون بحضور عدد كبير من قيادات البنك والمؤسسة الخيرية.

وفي هذا السياق، صرح محمد بدير، “يأتي دعم قطاع الصحة في مصر على رأس أولويات البنك من خلال قطاع المسؤولية المجتمعية إيمانا منا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات في دعم المنظومة الصحية في مصر ومن هذا المنطلق بادرنا بتوقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى الناس الخيرية، أحد المؤسسات الرائدة في العمل الخيري والذي نعتبره نقطة انطلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى عن طريق رعاية غرف المرضى وإمدادها بكافة احتياجاتها."

ويؤكد البنك على أهمية دعم القطاع الصحي بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا يحرص QNB الأهلي على عقد شراكات مثمرة مع كافة المؤسسات الرائدة والتنموية في العمل الخيري والأهلي لتوفير أفضل رعاية صحية، فضلاً عن مشاركة البنك في كافة المبادرات التي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة المستويات.

من جانبه قال أيمن ممدوح، أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء مؤسسة الجود: "إن الاتفاقية بين QNB الأهلي ومستشفى الناس خطوة بناءة في مسار العمل الخيري وذلك لدورها الحيوي في تطوير غرف الإقامة للمريض ولما تقدمه من خدمة طبية سواء للمرضى الذين يتم تحضيرهم لإجراء العمليات الجراحية أو من يقضون فترة نقاهتهم بعد إجراء العمليات أو الإجراءات الطبية المختلفة. وتحرص مستشفى الناس على توفير غرف إقامة مجهزة بأعلى معايير الجودة بما يتناسب مع احتياجات المرضى ومرافقيهم وتعمل على راحة كل مريض بشكل مدروس، وتوفر مستوى عال من الحماية ضد المخاطر والعدوى".

وجدير بالذكر أن مستشفى الناس تعد مؤسسة غير هادفة للربح، وقامت بتقديم 303,322 خدمة طبية لـ 9,860 مريض منذ افتتاحها سنة 2019، وتفتح المستشفى أبوابها لمرضى أمراض القلب المزمنة وعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية.