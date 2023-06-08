اليوم.. اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية

الخميس 08/يونيو/2023 - 10:07 ص

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، ويتخذ من القاهرة مقراً دائماً له برئاسة السفير محمدى أحمد النى ، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الوزارية العادية رقم 115 على المستوى الوزارى، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن اجتماع الدورة الحالية للأمانة العامة للمجلس يأتى فى ظروف استثنائية بالغة تحتم على الجميع التكاتف ووحدة الصف نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية فى البلاد العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري سيحضره كذلك رؤساء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث يتطرق للتحديات التى تواجه الدول العربية والبحث عن ايجاد حلول لها في اطار الرؤية الاستراتيجية لجامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات التابعة لها.

كما يتناول جدول اعمال الدورة الوزارية مواضيع المرحلة خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي وتعزيز التجارة العربية البينية بالإضافة إلى الأزمات العالمية خاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على البيئة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، وكل ذلك من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأمن القومى العربى وتوفير مناخ مناسب للاستثمار لتحسين الظروف المعيشية للشعوب العربية. وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية .

وثمن السفير محمدي أحمد الني مقدرا وشاكرا الجهود المتميزة والمكثفة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خاصة ما يتعلق بدعمه لكافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى العربى وحلحلة المشكلات والبحث عن حلول للتحديات التى تعرقل التكامل في مجال الأمن الغذائي العربي.