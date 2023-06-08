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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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فجَّر جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ، في قلب مدينة "رام الله" بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ليلة مواجهات أسفرت عن إصابة 6 فلسطينيين على الأقل بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. 

وأغلق جنود الاحتلال منطقة "رام التحتا" في البلدة القديمة، بوسط رام الله، ومنعوا دخول السكان إليها، أو الخروج منها، واعتلى قناصة الاحتلال المنازل، وهددوا من تسول له نفسه الاقتراب من المبنى الذي جرى تفجيره صباح اليوم، بعد عمل فريق هندسي على تلغيمه طوال الليل. 

واستهدف جنود الاحتلال الطواقم الصحفية الموجودة، وأصيب المصور الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما أصيب المصور ربيع المنير بالرصاص المطاطي في البطن.

الاحتلال الإسرائيلي رام الله اسير فلسطيني