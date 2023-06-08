اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات العرض المسرحي "في بيتنا مسرح"، والذي قدمته فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة.
العرض المسرحي تأليف هاني قدري ومن إخراج الفنان عبد الله حامد موسيقى وألحان أندرو صبحي وأشعار إيمان نبيل استعراضات محمد عاطف عرائس ريهام حسين ديكور وملابس عبد الناصر أحمد وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح بأسيوط.
العرض المسرحي يروي قصة ارتباط الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعي وما هي سلبياتها وكيفية تحويل تلك السلبية إلى إيجابيات والاستخدام الآمن للإنترنت وحماية المعلومات والطفل من أي أخطار إلكترونية وتحويلها إلى إيجابيات في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي.
ثقافة
فرقة ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر تختتم "في بيتنا مسرح"
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات العرض المسرحي "في بيتنا مسرح"، والذي قدمته فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة.
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات العرض المسرحي "في بيتنا مسرح"، والذي قدمته فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة.