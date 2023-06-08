الهزيمة الداعشية العراق.. مقتل والي داعش في شمال بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قتل ٤ إرهابيين من ضمنهم والي شمال العاصمة فى تنظيم داعش وذلك بمنطقة الطارمية ببغداد.

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل ٤ إرهابيين، من ضمنهم والي شمال بغداد فى تنظيم داعش، وذلك فى الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وألقت قوة أمنية من وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة متهمين بتهمة الإرهاب "أثاروا الرعب فى صفوف المواطنين فى العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة أن الاستخبارات، ألقت القبض على ثلاثة متهمين فى العاصمة بغداد بإثارة الرعب بين صفوف المواطنين الآمنين من خلال استخدام الأسلحة النارية المختلفة بما يسمى الدكة العشائرية أدت إلى إصابة امرأة".

وأشار البيان إلى أن العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن أنتجت القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل عناصر من داعش بضربة جوية فى وادى الشاى بمحافظة كركوك.

