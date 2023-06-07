الأول على إعدادية بالقليوبية: ربنا كافأني في النهاية

اكد احمد حسن عبد الشافي الطالب بمدرسة الشهيد شحته محمد حسن جيلاني التابعة لإدارة بنها التعليمية انه فى غاية السعادة بتفوقه وحصوله على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية قائلا : فرحة كبيرة فى البيت عندنا والحمد لله ربنا كافأنى فى النهاية وحصلت على المركز الاول على مستوى المحافظة

وأشار الى انه لم يكن يلتزم بوقت محدد للمذاكرة ولكن والده ووالدته كانا يوفران له الوقت المناسب وقال ان والده هو مثلة الاعلى ويتمنى ان يلتحق بالثانوية العامه ويحقق مجموع عالى ليلتحق بكلية الطب ويصبح طبيبا .



اوضح احمد انه شعر بفرحة كبيرة فور علمه بحصوله على المركز الأول لافتا الى أن والده يعمل سائقا بهيئة السكة الحديد ووالدته ربة منزل وإن أسرته البسيطة حرصت على تخريج جيل قادر على العطاء خاصة وأن شقيقيه تخرجا من كلية الطب وشقيقته أيضا تعمل معلمة.



شملت قائمة اوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية على 17 طالب اول على مستوى المحافظة ممن حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع الفصلين الدراسي "الأول والثاني" وأظهرت النتائج تصدر الطالبات في قائمة الأوائل حيث حصلت 13 طالبة على الدرجات النهائية فيما حصل 4 طلاب فقط على الدرجات النهائية.



وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الاول بين باقى الادارات بـ8 طلاب، وجاءت في المركز الثاني إدارة الخصوص التعليمية بـ 4 طلاب، وجاءت بالمركز الثالث إدارة طوخ التعليمية بطالبين وجاءت بالمركز الرابع إدارات "العبور وقليوب وشبين القناطر" بطالب عن كل إدارة فيما خرجت من المنافسة كلا من إدارات شبرا الخيمة شرق وشبرا الخيمة غرب والقناطر الخيرية وقها وكفر شكر والخانكة.

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.