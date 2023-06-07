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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

حمزة عبدي بري
حمزة عبدي بري
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بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم الأربعاء، مع المبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال كاتريونا لينج، عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها أجندة التعاون بين الجانبين.

وثمن رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، دور الأمم المتحدة وجهودها في مجال الشئون الإنسانية والسياسية.

من جانبها أشادت كاتريونا لينج، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستعزز التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والتنمية.

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