الصناعات الغذائية: دراسة آليات تشجيع وتحفيز مصانع الملح لزيادة صادراتهم من المنتجات المصنعة

أعلن محمد باشنفر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المنتجات المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أثناء اجتماعه مع الشركات المنتجه للملح، أن الغرفة تقدم العديد من البرامج التدريبية والمبادرات الخاصة بتطوير الأداء الفني والإداري للمنشآت الصناعية أعضاء الغرفة ورفع كفاءه العاملين بها فضلا عن تقديم الدعم اللازم من خلال بروتوكولات التعاون مع المؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات بهدف تعزيز تنافسيه المنتجات وتسهيل النفاذ الي الاسواق المحليه والعالميه

وأشار “باشنفر” إلى ان هناك تحقيق العديد من المزايا والمكاسب لأصحاب المنشآت الصناعية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء مما له مردود إيجابي على مناخ الأعمال بصفة عامة وعلى صحة وسلامه المستهلك بصفه خاصه.

وأكد، إنه في ظل الرغبة المشتركة والمصالح المتبادلة لأطراف المنظومة يتم منح المزايا التفضيلية تصديرًا واستيرادًا للشركات المنضمة الي المنظومة الرسميه لسلامة الغذاء خاصة وأن هناك دولًا مثل المملكة العربية السعودية يتم تصدير عدد من المنتجات من خلال المصانع المدرجة في القائمة البيضاء للهيئة المصريه والهيئة السعودية بعد التأكد من توافق المنشات مع الاشتراطات والإجراءات الخاصة بسلامة الغذاء.

واعلن انه يتم حاليا دراسة آليات لتشجيع وتحفيز مصانع الملح لزيادة صادرات المنتجات المصنعة من خلال عدد من المقترحات من بينها إلغاء رسوم الصادر على منتجات الملح وتيسير الإجراءات للشركات المصدرة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وقطاع التعدين بالشركة المصرية للتعدين.

ومن جانبه استعرض محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة خلال الاجتماع عدد من برامج الدعم الفني التي تقوم بها الغرفه حاليا وأكد علي أهمية حصر احتياجات الاعضاء منتجي الملح وعددهم نحو 380 منشأة لتتمكن الغرفه من تقديم الدعم اللازم وتلبيه تلك الاحتياجات وتحقيق الاستفاده القصوي والتطوير اللازم لتلك الصناعة الهامة.