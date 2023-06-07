ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري لـ«الايزو»

باحثو المعمل المركزي
باحثو المعمل المركزي للرقابه علي المستحضرات الحيوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري عن تجديد اعتماد المعمل للايزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي الححوم والحرارة من قبل الايجاك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على اتباع أعلى معايير الجودة وتطوير العمل وأيضا من خلال الاشراف المباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .


واضاف عبدالونيس أن المعمل  المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري بهذه المناسبة يقدم خدماته لكل معاهد ومعامل المركز في مجال معايرة البابيتات الاوتوماتيك وكذلك جميع الحضانات والاوتوكلافات والافران التي تحتاج قياس الحرارة.

الأيجاك الأيزو 17025