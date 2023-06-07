تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري لـ«الايزو»

أعلن الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطري عن تجديد اعتماد المعمل للايزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي الححوم والحرارة من قبل الايجاك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على اتباع أعلى معايير الجودة وتطوير العمل وأيضا من خلال الاشراف المباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .



واضاف عبدالونيس أن المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري بهذه المناسبة يقدم خدماته لكل معاهد ومعامل المركز في مجال معايرة البابيتات الاوتوماتيك وكذلك جميع الحضانات والاوتوكلافات والافران التي تحتاج قياس الحرارة.