رئيس أنجولا: نثمن دور السيسي الفاعل في معالجة القضايا الأفريقية

رحب الرئيس الأنجولي چواو لورينسو بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلاده في إطار جولة أفريقية، معرباً عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصري.

وثمن الرئيس الأنجولي الدور الفاعل للرئيس السيسي في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.

وعقد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء ، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس چواو لورينسو بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى جمهورية أنجولا، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس چواو لورينسو رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا.

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، مؤكداً ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات منها تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، والتصنيع الدوائي، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والسياحة.