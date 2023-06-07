الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على اللهو بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقين - مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح")، طـرف ثان: (5 أشخاص- مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم إثنين مصابان").

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الثانى (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



