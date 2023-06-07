الهيئة الإنجيلية تنظم ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعي في المنيا

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شارك بالحضور الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى رئيس أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة الداعمة للتحالف ومبادرة ازرع بمحافظة المنيا، وذلك للوصول لعدد من المقترحات والتوصيات، والعمل عليها اثناء تنفيذ المرحلة الثانية في نوع من التكامل والتنسيق والنزول علي الارض والمساس بالقضايا المتعلقة بالمواطن.

يأتي هذا استكمال لأنشطة "مبادرة ازرع " للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تنظم مساء اليوم مؤتمر جماهيري واحتفالية كبيرة للحصاد بمناسبه الإنجاز الذى تحقق في الوصول الى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول الى 100 الف مزارع وزراعه 150 الف فدان بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، والذي من المقرر اطلاق للمرحلة الجديدة لمبادرة ازرع والتي تخص استهداف ال" 500 الف من المزارعين وزراعه مليون فدان من القمح، وهو لقاء لمحافظات الصعيد( محافظات المرحلة الأولى وهى بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج ) - محافظات المرحلة الجديدة وهى قنا – اسوان – الوادي الجديد ) بحضور قرابه 8000 شخص (ثمانية الاف مشاركه ومشاركه ) في اللقاء.