رئيس جامعة المنوفية يتفقد أعمال الامتحانات بكلية الآداب

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، سير العمل بلجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة.

وقام اليوم رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد اللجان بكلية الآداب وكان فى استقبالهم الدكتور أسامه مدنى عميد الكلية.

وتفقد رئيس الجامعة انتظام الطلاب باللجان والتزام الملاحظين والمراقبين وأساتذة المادة بالتواجد فى أماكنهم، والتأكد من عدم وجود أى معوقات أو مشاكل تواجه الطلاب، كما استطلع رئيس الجامعة عن مدى صعوبة الأسئلة ومدى توافقها للمقرر الذى تم دراسته، حيث تجرى اليوم امتحانات الفرقة الثانية قسم اللغة الألمانية، وقسم الجغرافيا، والتأكيد على تطبيق الضوابط العامة للامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب والبيئة المناسبة لأداء الامتحانات دون أى عقبات.

كما قام رئيس الجامعة بتفقد وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة القياس والتقويم مشيدا بانتظام العمل بهما والمساعدات التى تقدم للطلاب إلكترونيا، واختتم رئيس الجامعة جولته التفقدية بزيارة وحدة الأسنان بالكلية المجهزة بأجهزة طبية لعلاج الأسنان والتى تشهد اقبالا من الطلاب حيث استقبلت الشهر الماضى ٣٠ حالة تم توقيع الكشف عليهم وإجراء العلاج اللازم لهم.