تشريح جثة شاب قتل على يد آخر بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب على يد آخر بأوسيم، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وأمرت بإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع شخص في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى “ممدوح م ع”، وبه جرح بالرأس.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه علي يد شاب في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.